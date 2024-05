Esposizione internazionale canina al campo equestre della Favorita

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nell’area della Struttura equestre del Parco della Favorita, in viale Diana a Palermo, si terrà la terza edizione del “Sicilia Winner” organizzata dal Kennel Club di Palermo in collaborazione con il Gruppo cinofilo di Caltanissetta. Due giornate durante le quali si alterneranno esposizioni, raduni e competizioni di “Agility” con oltre 1.000 cani iscritti e 120 razze in gara. Quest’anno, per la prima volta, tre le iniziative in programma ci sarà una dimostrazione dei cani dei Nuclei Cinofili delle Forze dell’ordine e di Pubblico soccorso, coordinate dall’istruttore e figurante Enci Pietro Giambanco.

Nel corso delle due giornate una giuria internazionale composta da esperti italiani e provenienti da diversi paesi come Danimarca, Spagna, Finlandia, Portogallo Slovenia e Svezia, valuteranno cani di numerose razze tra le quali Bassotti, Cane Corso, Cane di San Bernardo, Retrievers e Spaniel, oltre ad alcune razze siciliane come il Cirneco dell’Etna e lo Spino degli Iblei. Ma oltre a queste vi saranno esemplari di numerose altre razze di cani iscritti alle competizioni in programma. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico (ingresso e parcheggio gratuito) che tra gli stand espositivi avrà a disposizione anche aree ristoro e stand dedicati a prodotti e accessori per cani.

Sabato 18 maggio dalle 9 (sempre al campo della favorita di Palermo) si terrà la “19esima Esposizione nazionale di Caltanissetta”. Domenica 19 maggio dalle 9 invece si terrà la 71esima Esposizione internazionale di Palermo. Gli eventi sono stati organizzati grazie alla collaborazione del Comune di Palermo che ha concesso l’area e il patrocinio gratuito alla manifestazione, alle Forze dell’Ordine che interverranno con le loro unità cinofile, al Nucleo Ippomontato della polizia municipale di Palermo, e grazie al contributo di “Farmina Italia Pet Food”.