Un campo estivo tra natura e divertimento al Parco Avventura Madonie

L’esperienza dei campi estivi residenziali del Parco Avventura Madonie è, per bambini e ragazzi, un percorso di crescita individuale ed ha una forte valenza anche nello sviluppo di una nuova consapevolezza verso le tematiche ambientali. Il gioco, l’alimentazione della curiosità, l’esplorazione sono i mezzi che conducono il bambino ad apprezzare l’ambiente e poi impegnarsi per la sua salvaguardia. Vivere in natura, giocarci e costruire emozioni e ricordi positivi aiutano a far crescere un individuo che conosce e quindi apprezza. La ricerca in futuro di quelle emozioni può tradursi in impegno per una fruizione sostenibile unitamente alla salvaguardia della Natura e della sua biodiversità.



Campi Estivi in Natura non vuol dire solo escursioni o esplorazioni. Il programma dell’esperienza che proponiamo è stato sviluppato in oltre un decennio di Campi Estivi Residenziali all’interno del Parco Regionale delle Madonie in Sicilia. I bambini vivono immersi nella Natura per una o due settimane, e svolgono una lunga serie di attività ludiche, sportive e didattiche in armonia con l’ambiente. Dormiranno nel bosco, all’interno di confortevoli tende da campo allestite con i letti, ma per una notte a settimana potranno provare l’ebrezza di dormire nelle speciali tende sospese tra gli alberi. Il programma prevede tantissimi sport in natura come: Equitazione, Tiro con l’arco, Arrampicata Sportiva, Orienteering, Percorsi Acrobatici sugli alberi, Caccia agli ingredienti (legata ad un laboratorio di cucina), Progressione su fune ecc… I laboratori di didattica ambientale prevedono manipolazioni, esplorazioni, sviluppo sensoriale (mosca cieca degli odori), staffette, quiz di matematica e di inglese, con un’attenzione particolare al tema della transizione ecologica. Tutte queste attività sono già inserite nella proposta di campi estivi residenziali che dal 2010 proponiamo ai nostri piccoli partecipanti.



Oltre alle attività ludico-didattiche e sportive, i partecipanti potranno crescere dal punto di vista sociale e dell’autonomia. Il Campus è una piccola comunità dove ogni individuo deve prendersi cura di sé stesso e dell’ambiente di sua pertinenza a cominciare dall’igiene personale.

Molta attenzione viene prestata alla raccolta differenziata, al riciclo e riuso, alla riforestazione per la mitigazione degli effetti e riduzione del CO2 nell’atmosfera.

Queste ed altre piccole attenzioni contribuiscono a rendere consapevole ed a responsabilizzare i bambini verso una maggiore attenzione al prossimo ed all’ambiente in cui vivono.



Al Campus non sono ammesse console di alcun tipo, la socializzazione è alla base di questa esperienza e viene agevolata in ogni attività o appuntamento, scoraggiando atteggiamenti di prevaricazione e creando invece la consapevolezza che ogni individuo ha una sua personalità che può essere apprezzata e rispettata anche se diversa dalla nostra. Lo sviluppo di gare a squadra per la creazione del gruppo (separando in squadre diverse fratelli o amichetti) o di occasioni speciali come il falò notturno offrono spazio a tutti i bambini di emergere ed occupare il proprio posto nel gruppo e nella comunità. Grande importanza viene data all’educazione alimentare al fine di abituare i bambini ad uno stile di vita sano anche da questo punto di vista.





Tutti i turni del 2022

Junior Camp

I turno: da sabato 18 giugno a sabato 25 giugno 2022 - consigliato per bambini di età compresa tra 8 e 11 anni

Kids Camp

III turno: da sabato 02 luglio a sabato 09 luglio 2022 - consigliato per bambini di età compresa tra 10 e 13 anni

IV turno: da sabato 09 luglio a sabato 16 luglio 2022 - consigliato per bambini di età compresa tra 10 e 13 anni

V turno: da sabato 16 luglio a sabato 23 luglio 2023 - consigliato per bambini di età compresa tra 10 e 13 anni

Teens Camp

VI turno: da sabato 23 luglio a sabato 30 luglio 2022 - consigliato per bambini di età compresa tra 12 e 15 anni

VII turno: da sabato 30 luglio a sabato 06 agosto 2022 - consigliato per ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni

Mini Camp

Turno di 4 giorni e 3 notti per bambini da 7 a 9 anni: da domenica 10 a mercoledì 13 luglio 2022

Senior Camp

Turno di 4 giorni e 3 notti per ragazzi da 15 a 17 anni: da domenica 26 a mercoledì 29 giugno 2022