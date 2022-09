€ 15,00 per gli adulti. € 10,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Prezzo € 15,00 per gli adulti. € 10,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Quando la maestosità diventa saggezza, escursione e meditazione a Monte Catalfano. Per contribuire al miglioramento del tuo percorso di crescita personale, Myriam Vilardi Narayani, in collaborazione con Falcon Walks, ti invita a partecipare ad una passeggiata nel bosco, tra incantevoli scorci e natura selvatica. Avrai la possibilità di forgiare corpo e mente, attraverso la meditazione guidata.



Falcon Walks S e Myriam Vilardi organizzano una passeggiata presso Monte Catalfano, dal titolo: “Escursione e meditazione”.



Punto di incontro: via Sant’ Isidoro Monte, 47 cap 90011 Bagheria.

Orario di incontro: ore 9.

Date: sabato 22 ottobre 2022 oppure comenica 23 ottobre 2022.

Rientro previsto per le ore 16:00.



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo. Uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco, dell'acqua e un telo maro o tappetino.

Quota di partecipazione:

€ 15,00 per gli adulti.

€ 10,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.



N.B.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Essa deve avvenire tramite Whatsapp e/o SMS oppure mediante messaggio sulla pagina Falcon Walks, entro le ore 13:00 di giovedì 20 ottobre.

Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

- dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

- contatto telefonico.