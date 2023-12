La via dell'acqua, escursione al bosco del Cappelliere di Marineo

La via dell'acqua. Non è il negozio di un cappellaio magico il posto che visiteremo, ma il Bosco del Cappelliere offre comunque parti fatate: laghetti che compaiono all'improvviso, ruscelli che gorgheggiano tra le rocce, alberi maestosi che offrono riparo dal sole e dalla pioggia. E, passeggiando nel silenzio di sentieri che profumano di sottobosco, ritroveremo sensazioni perdute. Falcon Walks organizza una passeggiata "wild" presso il Bosco della Ficuzza, “La via dell'acqua”.

Punto di incontro: Piazza Figurella (mercato ortofrutticolo), 90039 Villabate (PA) alle 9 sabato e domenica 10 dicembre. Rientro previsto per le 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.