La vallata di Blufi: escursione organizzata in occasione della sagra del finocchietto

Camminare come dentro un quadro di Van Gogh in una vallata di montagna verde brillante su un sentiero che attraversa prati di fiori multicolor e campi di grano che matura al sole in un'esplosione di profumi.

Benvenuti nella Sicilia rurale delle Madonie, dove tutto parla di bellezza, natura, di vita e di storia: un percorso ricco di bio varietà naturalistiche nella valle di Blufi dove scorre l'Imera meridionale. Vi raccontiamo un luogo magico passando sull'antico Ponte romanico sul fiume, i mulini di pietra nascosti nel bosco, dentro grotte segrete che nascondono un patrimonio geologico straordinario e custodiscono antichi palmenti ancora intatti.

Un'esperienza che ci permetterà di scoprire passo dopo passo, uno scorcio di territorio ancora sconosciuto, un passaggio dentro un angolo di Sicilia che non ti aspetti dove ti fai avvolgere dalla meraviglia. Attrezzatura e abbigliamento consigliati: scarpe da trekking o comunque con suola non liscia, bene intagliata, abbigliamento primaverile a strati con giacca antivento, zaino per cambio, bastoncini, scorta di acqua almeno 1L snack per le pause.

L'escursione è facile, adatta per adulti e bambini dagli 8 anni in sù, abituati a camminare. Su prenotazione fino alle ore 19 di sabato 13 maggio scrivendo a Giovanna Gebbia Guida ambientale escursionistica Aigae: giovagebb@gmail.com o Aurelio Cibien guida naturalistica cicloturismosicilia@gmail.com.