"Strasatto e vallone delle neviere", alla scoperta delle forme dell'acqua a Giacalone

Itinerario: Imboccheremo la strada forestale che porta all’interno del bosco per poi intraprendere, su sentiero, la via che conduce al vallone delle neviere peer poi rientrare a bastone.

Natura del sentiero: strada forestale, sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 7 km

Quota minima: 903 m

Quota massima: 1218 m

Tratta in ascesa: 533 m

Durata: 6 ore

Anno nuovo e nuovi percorsi, ma sempre all’interno del ciclo dell’acqua dei monti di Palermo. Come abbiamo già fatto a settembre andremo alla ricerca delle sorgenti che dopo aver fatto il loro percorso si uniscono e diventano il nostro fiume Oreto. Dopo aver trovato la sorgente di Fontana fredda, rimaniamo ancora nel territorio di Monreale e sui monti di Giacalone, ma questa volta sotto monte Pizzuta, une delle vette che separa l’abitato la conca d’oro con la valle di Piana degli Albanesi.

Oltre il bosco ci addentreremo nel vallone delle neviere, che come dice anche il nome è uno dei luoghi dove, intorno Palermo, si raccoglieva e conservava la neve. Questa escursione ci porterà anche a visitare cozzo di Fratantonio e la sua postazione antincendio dove potremo godere di un paesaggio mozzafiato sulla vallata. Osserveremo anche interessanti formazioni rocciose che si sono formate tra i 250 e i 60 milioni di anni fa fino ad arrivare a formazioni di 27 milioni di anni fa.

Questa uscita ci permetterà di osservare anche come l’uomo ha modificato l’aspetto della natura sfruttando ogni singolo angolo del territorio per poter migliorare la propria vita. Osserveremo le conche delle neviere e i metodi di conservazione e sfruttamento della neve, che i nivaroli mettevano in atto per produrre un bene di lusso, il ghiaccio. Il percorso è di media difficoltà per i dislivelli da affrontare e la lunghezza del percorso. L’ascesa sarà impegnativa per il cambio di dislivello, ma ogni goccia di sudore sarà ben spesa.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 21 Gennaio alle ore 09.00 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.30. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

€ 10 per gli adulti

€ 7 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- Cappello

- occhiali da sole

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.

Info utili

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien