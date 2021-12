"Tiri napulitani, gesti rumani e mutti siciliani". l'escursione da Sferracavallo a Pizzo Mollica

Dal vasto panorama che regala Pizzo Mollica si vedono Monte Pellegrino, Pizzo Sella, Isola delle Femmine e l'aeroporto di Punta Raisi.



Sono questi i punti di riferimento che salutano e accolgono chi arriva a Palermo, in nave o in aereo.



Per noi -una napoletana e una romana trapiantate in Sicilia- sono il benvenuto della casa in cui abbiamo scelto di vivere. Camminando, guardando, riconoscendo profili montuosi, ci siamo chieste: come si costruisce una casa? Serve solo cemento? Servono anche parole, colori, odori, oggetti riconosciuti con le dita, spezie riconosciute con la lingua.



L'escursione "Tiri napulitani,gesti rumani e mutti siciliani", in programma per sabato 18 dicembre, prevede un percorso di circa 5 ore che ha inizio da Sferracavallo, sale lungo il crinale del Monte, si inoltra nel boschetto racchiuso tra Pizzo Manolfo e Pizzo Mollica per poi arrivare alla vista di quest'ultimo.



Il raduno dei partecipanti è alle ore 9.00 alla fermata del bus di fronte l'hotel Bellevue del Golfo.



La quota di partecipazione è pari a 20 euro e comprende accompagnamento con guida ambientale escursionistica, assicurazione infortuni e merenda.



È obbligatorio prenotarsi entro e non oltre le ore 12.00 di venerdi 17 dicembre.