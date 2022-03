Ascoltare il silenzio per rigenerarsi: la passeggiata alle Serre della Pizzuta

Chi decide di camminare nel bosco è in cerca di una libertà diversa, interiore, che lo renda padrone della sua vita, capace di agire come gli alberi e gli uccelli che vivono al di sopra di tutto. Falcon Walks organizza una passeggiata presso Le Serre della Pizzuta, "Silenzio". Punto di incontro: Via Ernesto Basile 55 alle ore 9 di domenica 3 aprile. Rientro previsto per le 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione e pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.