Piana degli Albanesi, passeggiata nella terra di mezzo alla scoperta delle Serre della Pizzuta

L’Associazione L’Albero di Chirone organizza una passeggiata Ena (Educazione Natura Ambiente), presso le Serre della Pizzuta a Piana degli Albanesi: "La terra di mezzo" .

Punto di incontro: Via Ernesto Basile 55 alle ore 9 di sabato 22 e domenica 23 maggio 2021. Procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire con un messaggio sulla nostra pagina L’Albero di Chirone, entro le 13 di venerdì 21 maggio. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.

