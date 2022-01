Stupore a Piana degli Albanesi, passeggiata alle Serre della Pizzuta

Falcon Walks organizza una passeggiata alle Serre della Pizzuta “Stupore”, Piana degli Albanesi. Punto di incontro: via Ernesto Basile 55 alle ore 9 domenica 16 gennaio, procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le ore 16.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. Partecipazione: 10 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratis per bambini sotto i 10 anni. Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione.

Per confermare la partecipazione contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le ore 13 del giorno precedente l’escursione, indicando le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.