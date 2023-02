San Martino delle Scale, la neviera e la stele di Rosolino Pilo: l'escursione

Itinerario: Ingresso forestale, neviera, stele di Rosolino Pilo e ritorno.

Natura del sentiero: sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Facile, con alcuni passaggi in cui prestare attenzione

Età minima consigliata: 7 anni

Lunghezza totale percorso: 3.00 km

Quota minima: 595 m

Quota massima: 764 m

Tratta in ascesa: 169 m

Durata: 3 ore

La neviera non è altro che un magazzino. Un magazzino dove un tempo, non esistendo ancora i frigoriferi, si stoccava la neve caduta durante l’inverno e successivamente in estate si trasportava in città per essere venduta ed utilizzata in mille modi.

Rosolino Pilo, non è soltanto il nome di una strada di qualche città del sud Italia, ma è stato un importante combattente per l’unificazione dell’Italia. Saliremo sul monte dove fu ucciso durante uno scontro con le truppe Borboniche.

Il percorso è semplice ed adatto a tutti. Poco impegnativo, ma comunque necessita un minimo di abitudine al camminare.

L'appuntamento è previsto per sabato 11 febbraio alle ore 10.00 di fronte al bar Di Chiara in piazza Padre Semeria. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida. Entro le 13 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 7 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

€ 5 per gli adulti

€ 3 per i ragazzi dai 7 ai 18 anni.

- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante

- binocolo



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del venerdì; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente!