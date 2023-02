La riserva della Pizzuta tra natura, tradizioni e arbëreshë: l'escursione

Itinerario: Sentieri all’interno della RNO Serre della Pizzuta

Natura del sentiero: Sentiero naturale, mulattiere, pendio aperto, pista forestale

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 5,5 km

Quota minima: 812 m

Quota massima: 1019 m

Tratta in ascesa: 283 m

Durata: 5 ore

La R.N.O. Serre della Pizzuta, ricade nel territorio di Piana degli Albanesi e si estende per 414 ettari tra Bosco, radure e macchia mediterranea. La quasi totalità del percorso si svolgerà all’interno del bosco con qualche attraversamento delle radure e in spazi aperti durante il passaggio sul versante NO, che affaccia sulla conca d’oro.



L'appuntamento è previsto per domenica 26 febbraio alle ore 9.30 difronte il supermercato Lidl Viale Regione Siciliana Sud Est, Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Primo Raduno di fronte Lidl. Secondo eventuale raduno nei pressi dell'inizio dell'escursione alla seguente posizione Google Maps. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link entro le 13:00 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza. Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.

€ 10 per gli adulti

€ 7 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Il numero di posti è limitato per minimizzare il disturbo dei luoghi che visiteremo, le iscrizioni si chiuderanno quindi al raggiungimento di tale numero.

Abbigliamento e attrezzatura

scarpe da trekking

giacca antipioggia/antivento

scorta d'acqua di almeno 2 lt.

cappellino

occhiali da sole

maglietta di ricambio

bastoncini da trekking

gel mani disinfettante

binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente.