Primavera in alta quota: escursione a Pizzo Carbonara, nelle montagne madonite

Si svolgerà domenica 21 marzo 2021 l'escursione di primavera in alta quota, nella splendida cornice delle montagne madonite. L'iniziativa è promossa da Madonie Travel Service (Mts), il primo tour operator operante sulle alte Madonie.

Mts vuole inaugurare la stagione primaverile delle escursioni e delle attività turistiche in maniera simbolica, dalla seconda vetta più alta di Sicilia: Pizzo Carbonara, a quota 1979 s.l.m. Si tratta di una escursione naturalistica nel giorno del solstizio di primavera. Una primavera quella che si appresta ad arrivare, che non è certo come le altre. Perché quest'anno porta con sé la carica e la forza delle speranze di un mondo intero che ha voglia di risalire la china, e di riappropriarsi della propria normalità. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le guide escursionistiche ambientali aegae.

A patrocinare l’evento l’Ente Parco delle Madonie, istituzione che ha mostrato negli ultimi anni una grande attenzione e sensibilità nella promozione delle iniziative imprenditoriali, soprattutto quelle promosse da giovani imprenditori che scelgono di rimanere sulle Madonie e investire nel territorio.

La giornata evento è aperta a tutti coloro che vogliono fare un'esperienza ad alta quota, alla scoperta dei monti madoniti. L'escursione, condotta dalle esperte guide del territorio, potrà essere fatta a piedi o in e-bike, con percorsi studiati separatamente. E' previsto un percorso ad anello con partenza da Piano Battaglia. Da lì si raggiungerà la vetta di Pizzo Carbonara, per poi ritornare al punto di partenza.

Nel Piano della Battaglietta, inoltre, il Parco Avventura Madonie intratterrà i più piccoli con attività all!aria aperta ed orienteering. A conclusione della passeggiata immersi nella natura, Mts offrirà agli intervenuti una un light lunch con degustazione di prodotti tipici del territorio. Per averi maggiori informazioni e prenotare è possibile scrivere una mail a info@madonietravelservice.it.