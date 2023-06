Pozzo Valle San Giorgio: l'escursione nei dintorni di Piana degli Albanesi

Si narra che, da alcuni dei pozzi cittadini poteva essere udito un magnifico canto, apparentemente originato da voci fanciullesche, tanto che alcuni lo ritenevano opera delle “ninfe”.

Falcon Walks organizza una passeggiata alle Serre della Pizzuta “Pozzo Valle San Giorgio", Piana degli Albanesi. Punto di incontro: Via Ernesto Basile N° 55, 90128 Palermo alle 09:00 Domenica 25 Giugno 2023, procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le ore 16:00.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratis per bambini sotto i 10 anni.

Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la partecipazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp e/o SMS oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione, indicando le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.