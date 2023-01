Ciaspolata della merla: escursione a Portella Colla, tra Piano Zucchi e Piano Battaglia

Sabato 28 e domenica 29 gennaio Parco delle Madonie ilcamminaparco organizza due eventi da non perdere nel cuore del Parco delle Madonie. Appuntamento alle ore 10 al bivio di Portella Colla, tra Piano Zucchi e Piano Battaglia.

Saranno consegnati a tutti i partecipanti che lo richiederanno durante la prenotazione ciaspole e bastoncini , quindi si proseguirà in direzione di Piano Mirabilici guidati dal naturalista Antonio Mirabella - guida Aigae - che non perderà occasione per descrivere ed identificare flora, fauna e rocce che si incontreranno lungo il sentiero. Numerose soste prima di arrivare al Pagliaio del Cervi dove si consumerà il proprio pranzo a sacco.

Appuntamento: Portella Colla

Ore: 10

Difficoltà: E escursione medio-facile per via della lunghezza adatta anche a famiglie con bimbi da 12 anni in su

Lunghezza: 6 chilometri in totale

Percorso: su carrareccia forestale, radure e zone boschiva

Dislivello: 250 metri

Quota: 1400-1650 metri

Abbigliamento: ci troviamo in motagna e quindi necessario indossare scarpe da trekking a collo alto, pantaneve, abiti a strati con maglia intima , pile, giacca a vento cappellino, sciarpa, occhiali da sole e protezione solare. Uno zainetto leggero con acqua ed eventuali medicine per chi, per esempio, soffre di allergie. Snacks come frutta secca, succo di frutta o cioccolata e panino per il pranzo a sacco.

Quota 15 euro Guida Aigae, assicurazione, foto e video. Supplemento ciaspole e bastoncini da trekking (10 euro). Quota partecipazione bambini sotto i 15 anni 10 euro. Come partecipare: obbligatorio chiamare entro e non oltre il giorno antecedente l’escursione per prenotare. Attività a numero chiuso. Saranno accettate solo le prime 35 prenotazioni.