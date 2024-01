Abies nebrodensis, simbolo di resilienza: escursione a Polizzi Generosa

Il 28 gennaio si terrà la nostra prossima escursione alla scoperta di uno dei tesori botanici della nostra terra: l’Abies Nebrodensis. Lasceremo le nostre auto all’ingresso del percorso dell’Abies Nebrodensis nel territorio di Polizzi Generosa.

Cominceremo a salire attraverso un sentiero naturale, imboccando dunque una pista forestale che conduce a Vallone Madonna degli Angeli, territorio dove si trovano gli unici 30 naturali esemplari circa di Abies Nebrodensis, simbolo di resilienza botanica, specie a rischio estinzione. I paesaggi intorno a noi delle Alte Madonie, paesaggi sulla Quacella e l’incontro tra ere geologiche tipiche delle Madonie. Il nostro percorso si chiuderà in un anello immerso nella natura, osservando le specie botaniche mediterranee che si mescolano tra un versante e un altro.

Tipologia del sentiero: sentiero naturale, pista forestale

Classificazione: E (per escursionisti)

Difficoltà: media

Lunghezza totale percorso: 8 km

Durata: 6 h (comprese le soste)

Quota partenza: 1284 m

Quota massima: 1653 m

Dislivello positivo: 384 m

L'appuntamento è fissato per domenica 28 gennaio alle 9.15 presso il Punto Informazione Sentiero Abies Nebrodensis. Per garantire una piacevole esperienza, vi consigliamo di indossare l'abbigliamento adeguato alla stagione e all’escursione stessa in modo da affrontare qualsiasi cambiamento meteorologico. In quota le temperature potrebbero avvicinarsi allo 0, dunque è bene attrezzarsi per fare in modo che l’esperienza rimanga piacevole e positivamente indimenticabile.

Ricordatevi di portare con voi:

Scarpe da trekking a collo alto (obbligatorie)

Bastoncini da trekking (consigliati)

Giacca antivento/antipioggia

Almeno 2 litri d'acqua

Scaldacollo

Cappellino

Vi suggeriamo inoltre di indossare pantaloni lunghi e scarpe da trekking, per evitare spiacevoli incontri con insetti o piante spinose.

Costo: 10€

Ragazzi sotto i 18 anni: 8€

Si sconsiglia la partecipazione a ragazzi sotto i 12 anni. Compila il seguente form per prenotare la tua partecipazione. Scrivere su Whatsapp alla Guida Naturalistica Federescursionismo Sicilia Fabio Ginestra per maggiori informazioni. Informazioni importanti: nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l'escursione potrebbe essere annullata entro le 18:00 del sabato. In tal caso, tutti coloro che hanno confermato la loro partecipazione attraverso il form di prenotazione verranno tempestivamente avvisati.