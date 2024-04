Escursione tra boschi e sorgenti, a Pizzo Potorno alla scoperta di angoli nascosti della natura

Itinerario: periplo di Pizzo Potorno su sentiero e strada forestale, sentiero per raggiungere la sorgente di Montescuro

Natura del sentiero: Strada forestale, sentiero naturale

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 7,30 km

Quota minima: 655 m

Quota massima: 970 m

Tratta in ascesa: 542

Durata: 5 ore

Il Sosio, un fiume lungo appena 52 km, ma che racchiude una grande biodiversità. Le acque di questo fiume sono talmente abbondanti da rendere i sicani un’isola felice in una zona piuttosto arida. Il nostro percorso ci porterà a visitare una delle due sorgenti che alimentano il Sosio, quella di Montescuro, la seconda è quella che proviene dal lago Raio (detto Lago di Prizzi).

Dopo la sosta fotografica alla sorgente Montescuro, imboccheremo il sentiero che, iniziando in salita, ci farà cominciare il periplo di Pizzo Potorno, permettendoci di osservare paesaggi mozzafiato immersi in boschi rigogliosi. Se le condizioni meteoclimatiche lo permetteranno proveremo a salite anche in cima al monte, dov’è presente una torretta antincendio della forestale, per poter godere del panorama a 360 gradi.

Il rientro chiudendo l’anello sulla strada forestale sarà fuori dall’area boschiva, quindi portate un cappello a protezione dai raggi solari, e ci permetterà di osservare il versante sud occidentale del promontorio e i campi coltivati o a pascolo. La nostra escursione inizierà dal piccolo borgo di Filaga dove al bar si potrà prendere un caffè prima della partenza.

L'appuntamento è previsto per domenica 21 aprile alle ore 08.30 in Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13:00 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché siano in grado di pedalare in autonomia e senza rotelle; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci.

€ 15 per gli adulti

€ 10 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Abbigliamento e attrezzatura:

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- occhiali da sole

- cappello



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18:00 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente.