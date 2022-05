Alla scoperta di Pizzo Carbonara, escursione intorno all'anello completo

Tra doline e fossili marini nascosti ascenderemo verso la vetta più alta della Sicilia (dopo l'Etna) con i suoi 1979mt di altezza ed una vista a 360 gradi. Un giro ad anello in un contesto geologico incredibile, dove la presenza di doline permette l'accumulo ed il mantenimento della neve anche nei mesi estivi.

Il complesso montuoso del carbonara non è però solo geologia. Scopriremo infatti la meravigliosa flora che cresce ad alta quota come i nontiscordardimè, i gerani dei pireni e le tante specie di sedum, una succulenta che offre riparo alle larve di una farfalla che vive solamente qui in tutta la Sicilia.

Infine i nostri passi ci condurranno fino a Pizzo Scalonazzo dove si erge un commovente memoriale dedicato al cane Argo, fedele compagno di avventure di un escursionista, dove da qui inizierà la nostra discesa.