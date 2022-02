Escursione con le ciaspole a Pizzo Carbonara: alla scoperta della natura sulle Madonie

Escursione con le ciaspole a Pizzo Carbonara (1.979 metri sopra livello mare) con il naturalista Antonio Mirabella, guida escursionistica ambientale Aigae. Appuntamento 19 febbraio.

Livello difficoltà: EE (difficile) solo per esperti con buona forma fisica

Durata: 5,30 ore circa

Lunghezza percorso: 8 chilometri

Quota partenza: 1.625 metri sopra livello mare (Piano Battaglietta)

Quota arrivo: 1.979 metri sopra livello mare (Pizzo Carbonara)

Dislivello: 354 metri

Per chi desidera conquistare la seconda vetta della Sicilia, ed ha buona forma fisica, è allenato a compiere lunghe escursioni con grandi dislivelli, può scegliere questa escursione da cui godere paesaggi mozzafiato.

Appuntamento sabato 19 febbraio ore 9 presso il posteggio della Battaglietta di Piano Battaglia. Indossate le ciaspole daremo inizio alla nostra escursione percorrendo il sentiero che si snoda verso il Vallone di Zottafonda. Da li si proseguirà a sinistra per il complesso montuoso di Monte Carbonara aggirando da est ad ovest il lato sud di Pizzo Antenna o della Principessa, quindi si giunge alla dolina di San Gandolfo, uno spettacolo carsico di madre natura. Quindi si procede verso nord sino in cima a Pizzo Carbonara.

I panorami mozzafiato permettono di vedere, le varie cime del complesso Madonita, il vulcano Etna, le isole Eolie, così come le altre vette più alte della Sicilia occidentale come la Rocca Busambra o il Monte Cammarata.

Obbligatorio abbigliamento invernale caldo con giubbotto impermeabile o giacca a vento, maglione, cappellino, sciarpa, guanti, pantaloni da neve. Obbligatorio scarpe da trekking con collo alto. Portare con se uno zainetto con bottiglietta di acqua, snack, frutta secca, bevanda energetica, banane, pranzo a sacco, medicine, crema solare.

Quota singola base 10 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Foto/ video

Assistenza partecipanti

Quota singola completa 20 euro:

Guida Aigae

Interpretazione ambientale a cura di un naturalista

Assicurazione

Assistenza partecipanti

Foto/video

Ciaspole

Bastoncini

Ghette

Possono aderire solo le persone che hanno già compiuto 18 anni e più in generale persone con ottimo stato di salute, abituate a lunghe escursioni con forti dislivelli e pendenze. Per partecipare bisogna prenotare entro e non oltre le ore 21 di venerdi 18 febbraio. Verranno accolte solo le prime 20 prenotazioni.