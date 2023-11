Alla scoperta dell'oro verde, weekend in famiglia tra aromi e sfumature dell'olio a Serra Guarneri

Prezzo non disponibile

Un weekend per conoscere e riconoscere aromi, colori e sfumature dell’oro verde madonita. Un’esperienza ancestrale legata alla qualità di un prodotto caratteristico del Mediterraneo: l’olio extravergine d’oliva. Grazie alla guida del sommelier Dario Macaione, presidente dell’associazione culturale L’Ulivo Capovolto, faremo un viaggio sensoriale per scoprire il mondo e la storia dell’olivicoltura in Sicilia e nel territorio madonita con un focus sugli effetti che il cambiamento climatico sta imprimendo su questa tradizione, imparando a riconoscere e distinguere qualitativamente i diversi tipi di oli.

Programma

Sabato 18 novembre

Arrivo intorno alle ore 16.00, accoglienza e sistemazione nelle camere. Gli abitanti di Serra Guarneri vi accoglieranno con tè, caffè e una buona torta fatta in casa. Durante la merenda vi racconteremo del borgo e della sua storia, introducendo il tema del weekend. Cena condivisa a base di prodotti locali e di stagione.

Domenica 19 novembre

Prima colazione e mattina dedicata alla degustazione dell'olio extravergine di oliva guidata da Dario, che coinvolgerà tutti i nostri sensi. Pranzo a base di prodotti locali alcuni dei quali appena raccolti dall’orto. Dopo pranzo partenza per la passeggiata guidata nel bosco di Guarneri tra le querce, i frassini, lungo un percorso adatto a tutti, anche ai più piccoli! Tra un passo e l'altro ci accompagneranno i racconti, le storie e le leggende del luogo.

Solo su prenotazione.

Consigliato: Passeggiata e attività adatta a tutti e a famiglie con bambini di tutte le età.

Cosa portare: Abbigliamento comodo per una passeggiata in natura. Zainetto, borraccia d'acqua 1lt.

Come prenotare: compila il Form nel sito indicando l'età dei bambini, riceverai conferma di disponibilità e modalità di pagamento.