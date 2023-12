Monte Pellegrino per giovani esploratori: caccia al tesoro botanica del Natale

Una caccia al tesoro botanica all’interno della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, rivolto a grandi e bambini. Una passeggiata in mezzo alla natura per riscoprire i nostri cinque sensi e diventare per poche ore esploratori e artisti coi colori, i profumi e le forme che un bosco di pini, cipressi ed eucalipti ci offrirà dinanzi. I più piccoli potranno divertirsi a risolvere il labirinto unicursale, custodito all’interno della Riserva, mentre gli adulti si riscopriranno bambini per fermarsi a sorprendersi del mondo intorno a loro. Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 13.

Osserveremo piante tipiche della macchia mediterranea e impareremo a riconoscerle con attività di interpretazione ambientale, quiz naturalistici e indovinelli durante il percorso. Le attività sono a cura del progetto di educazione ambientale "Maranima Experience Nature" e saranno condotte da guide ambientali esperte.

Dinamica del gioco: a ogni squadra verrà data una mappa della Riserva con dei punti segnati. Ad ogni punto corrisponde una stazione di interesse naturalistico dove verrà somministrato un indovinello da risolvere per proseguire il gioco e arrivare al luogo finale del tesoro. Tutte le squadre troveranno un tesoro. Quota partecipazione bambini dai 5 ai 12 anni: 7 euro. Quota partecipazione adulti: 3 euro.

Percorso di 4 km

Difficoltà: T (facile)

L'evento sarà effettuato solo previo raggiungimento del numero minimo di 10 bambini e bambine per formare due squadre. Prenotazione obbligatoria entro il 15 dicembre.

Il regolamento

I partecipanti sono tenuti a:

Avere con sé un corretto equipaggiamento: