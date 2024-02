Il paradiso in terra a Contessa Entellina, passeggiata "wild" a Monte Genoardo

"Il paradiso in terra (Jannat al ard)". All'interno della Valle del Belice e incastonata nella Riserva Naturale del Monte Genoardo, dove un gruppo di eremiti diversa provenienza si insedio' agli inizi del '300, sorge l' Abbazia di Santa Maria del Bosco. Ci troviamo nel cuore del Parco dei Monti Sicani e ci ritroveremo a passeggiare tra boschi di lecci, aceri e roverelle, ammirando panorami incantevoli, fino a raggiungere la cima a quota 1180 slm. Lungo il percorso incontreremo torrenti, laghetti naturali e visiteremo il Marcato di Grotta di Crastu.

Falcon Walks, Flavia Aruta e Vivere Slow organizzano una passeggiata wild presso Monte Genoardo, “l paradiso in terra (Jannat al ard)”. Punto di incontro: Via Ernesto Basile N° 55, alle ore 9 domenica 18 febbraio, proseguiremo in auto in direzione di Sambuca di Sicilia. Rientro previsto per le 18. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, pranzo a sacco.

€ 20,00 per gli adulti.

€ 15,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o SMS al numero oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.