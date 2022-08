Mille splendidi colori, escursione in quota alla scoperta di Monte Catalfano

Mille splendidi colori. Vorresti portare a casa con te un tramonto? Proviamo, allora, a catturarlo insieme, ascendendo scoscesi sentieri, tra rocce rosate e strida di gabbiani, trovandoci perfettamente in equilibrio tra cielo e mare. Al punto trigonometrico, dove ogni tramonto è diverso, perché mille sfumature infiammano il cielo e riscaldano l'anima, troveremo il modo di stupirci ancora dinanzi lo spettacolo della natura. Falcon Walks organizza una passeggiata, presso Monte Catalfano: “Mille splendidi colori”. Punto di incontro: via Sant’Isidoro Monte 47 a Bagheria alle 18, sabato 3 e domenica 4 settembre. Rientro previsto per le 23. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, non eccessivamente pesante, ma comodo e uno zaino adatto al trasporto della cena a sacco, dell'acqua e una torcia.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni.