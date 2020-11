Bosco elfico, la passeggiata a Monte Catalfano in compagnia del rapace Spugna

Falcon Walks organizza una passeggiata Ena a Monte Catalfano “Bosco Elfico," con noi ci sarà Spugna, il rapace. Punto di incontro: via Baldassare Scaduto 3 a Bagheria alle ore 9 di sabato 28 e domenica 29 novembre 2020. Rientro previsto per le ore 16.

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco, dell'acqua e l’immancabile caffè. Quota: 10 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni. Il semplice: “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

