Il bosco elfico, escursione a Monte Catalfano in compagnia di un falco

Falcon Walks organizza una passeggiata a Monte Catalfano: "Il bosco elfico". Con noi ci sarà la femmina alfa per eccellenza: Akira, splendido esemplare di rapace che volerà al nostro fianco. Punto di incontro: Via Baldassare Scaduto, 3 a Bagheria alle ore 9 di sabato 27 e domenica 28 marzo 2021. Rientro previsto per le ore 16. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le ore 13 di venerdì 26 marzo 2021. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi)

contatto telefonico

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

