Monte Catalfano, punto trigonometrico: escursione alla scoperta dei rapaci

Sei alla ricerca di nuovi stimoli ed emozioni? Sei curios* del mondo della falconeria ma non hai mai avuto modo di approfondire le tue conoscenze? Hai sempre desiderato di partecipare ad un escursione ma non ti sei sentit* abbastanza motivato per farlo o non ti hanno pienamente soddisfatto?

Abbiamo la soluzione per te, Falcon Walks organizza l’escursione “Punto trigonometrico" presso Monte Catalfano. Proverai la brezza sul volto volando con i rapaci in un ambiente suggestivo, scoprirai le bellezze endemiche di un paesaggio spesso sottovalutato e ti farai promotore consapevole di una delle gemme verdi più importanti della Sicilia.

Punto di incontro: Via sant’Isidoro Monte, 47, Bagheria (di fronte i campetti Rammacca) alle 09:00 Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2020. Avrai la possibilità di ritornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16:00, portando il tuo pranzo al sacco, mangiando di fronte ad un panorama unico. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

