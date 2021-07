Il tramonto del punto trigonometrico: passeggiata a Monte Catalfano

La sera cammina per sentieri incerti ed inequivocaboli destinazioni di meraviglia. Spazi che nella loro maestosità sono cosi intimi da dover esser abitati abbracciati l’uno all’altro . Con tempi sorprendenti che vorresti non finissero mai. Abbandonati alle emozioni come bambini, senza dubbi né menzogne , certi che “le cose della vita non sono cose. Sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni”.

Falcon Walks organizza una passeggiata, presso Monte Catalfano: "Il tramonto del punto trigonometrico". Punto di incontro: via Sant’ Isidoro Monte a Bagheria alle ore 17 di giovedì 15 e di sabato 17 luglio. Rientro previsto per le ore 22. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, torcia, cena a sacco e dell'acqua. Costo: 10 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le ore 13 di mercoledì 14 e venerdì 16 luglio. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento personale.

