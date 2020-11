Monte Catalfano, escursione a misura di bagherese: alla scoperta del sentiero nord ovest

Attività Ena conforme al dpcm del 3 novembre 2020. Nell’ultimo Dpcm la Sicilia è stata individuata come zona arancione, tra gli obblighi riferiti alle attività fisiche, è stato istituita una forma di semi-isolamento che costringe a rimanere nel proprio comune di residenza, limitando gli spostamenti se non per motivi comprovati; ma conosciamo tutte le possibilità che il comune di Bagheria ha da offrire ai suoi abitanti?

Una possibilità valida è monte Catalfano, perciò “Falcon Walks” offre la possibilità, in compagnia dei rapaci, di scoprire le sue unicità, non scarse di cenni mitologici, storici e di falconeria. Il complesso di monte Catalfano offre scenari mozzafiato e caratteristiche invidiateci da tutto il mondo, un esempio è l’alta concentrazione di zubbi in un territorio limitato, la presenza di microclimi che consentono di ammirare la crescita della flora nelle sue fasi e in particolare, la “Grotta del Barbagianni”. Essa, presenta una caratteristica più unica che rara, tra le formazioni di stalattiti e stalagmiti è possibile scorgere un esempio di stalagtite.

Falcon Walks organizza una passeggiata Ena a Monte Catalfano "Sentiero nord ovest", con noi ci sarà Harry, lo spaccone il rapace. Punto di incontro: Via Baldassare Scaduto 3, CAP 90011 Bagheria alle 09:00 Sabato 14 e Domenica 15 Novembre 2020. Rientro previsto per le 16:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco, dell'acqua e l’immancabile caffè. Quota: € 10,00 per gli adulti. € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni. Il semplice: “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione.

Gallery