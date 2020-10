Camminare in territori ignoti insieme ai rapaci, passeggiata a Monte Catalfano

Camminare in territori ignoti, così come esercitare l’umorismo, è atto coraggioso e rivoluzionario. Il nostro passo, come una battuta comica, ci porta verso luoghi insoliti e remoti aprendo una breccia nella normalità; un procedere che è un andare oltre, un avventurarsi verso imprevedibili potenzialità. Falcon walks organizza una passeggiata Ena a Monte Catalfano, con noi ci saranno i nostri rapaci che ci seguiranno nel “Percorso Selvaggio” e nel “Bosco Elfico”.

Dove e quando

Punto di incontro: Via Sant’Isidoro Monte 17 a Bagheria (PA) alle 09:00 sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020. Avrai la possibilità di ritornare alle 13:00 oppure rimanere fino alle 16:00, portando il tuo pranzo al sacco gustandolo davanti un panorama unico.

Cosa portare

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua. Quota di partecipazione: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. Gratuito per bambini sotto i 10 anni. E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale

Gallery