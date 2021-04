Monte Catalfano, sabato e domenica l'ascesa fino al "punto trigonometrico" e il volo di Akira

Falcon Walks organizza sabato 10 e domenica 11 aprile una passeggiata a Monte Catalfano. Punto di incontro alle 9 in via Sant'Isidoro Monte 43, a Bagheria (rientro previsto per le 16).

L'ascesa verso il "punto trigonometrico", punto d'incrocio tra il cielo e il mare, si concluderà con il volo di Akira, splendido esemplare di rapace: la femmina alfa per eccellenza. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione-pranzo a sacco e dell'acqua.

La semplica partecipazione all’evento non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite whatsapp e/o sms al numero 329-2236060 oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13 di venerdì 9 Aprile 2021. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

