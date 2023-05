A piedi o a cavallo sino alla cima di Monte Cane: l'escursione a Baucina

Dalle pendici del monte Cane, all’interno della relativa riserva naturale orientata, fino alla sua cima a piedi o a cavallo. È questa l’esperienza che la Pro loco Baucina, in collaborazione con la scuderia Arena, propone domenica 4 giugno a tutti gli appassionati del trekking e del mondo equino.

La passeggiata naturalistica prenderà il via in orari differenziati. Alle 8.30 per i partecipanti a cavallo, con possibilità di prenotare un equino per fare il percorso a galoppo e alle 9.30 per i partecipanti a piedi. Il percorso per questi ultimi partecipanti sarà di circa 4 ore di percorso con difficoltà media.

“Fare questa passeggiata è un'esperienza magnifica” garantiscono gli organizzatori che aggiungono: “Più si sale, più la fatica del percorso diventa soddisfazione per la natura e il paesaggio che si mostrano con tutta la loro potenza. Una volta completata la salita l'altipiano mostra fauna selvatica, laghetti e fonti d'acqua e una vista che da un versante mostra i contorni dei Monti Sicani e dall’altro lato fa mirare le Madonie, la valle del San Leonardo e il lago di Caccamo”. Alla fine della passeggiata l’associazione organizzerà per chi volesse rimanere anche un pranzo. Per iscriversi è possibile contattare l'associazione attraverso i social.