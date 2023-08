Tra cedri e pini, l'escursione alla scoperta delle montagne di Giacalone

Andremo a esplorare una delle zone più note dei monti di Palermo, Fontana Fredda e Pizzo Assolicchiata. Questa escursione ci porterà alla scoperta della torretta di avvistamento della forestale su Pizzo Assolicchiata e visiteremo il rimboschimento di cedri e pini presente alle sue spalle, percorreremo anche qualche tratto del Cammino dei Mille e ci permetterà di osservare tutta la valle dell’Oreto da un’altra prospettiva. Lo sguardo spazierà, inoltre, sui monti che ci circondano da pizzo Nespola e Rocca dell’Aquila, da monte Gradara al bosco di Aglisotto e Costalunga ed arrivare a Pizzo Mirabella e le sue creste.



Ci affacceremo su Vallone Presti e su pizzo Nespola dove potremo osservare i danni subiti dal territorio negli ultimi incendi appiccati lo scorso anno. Il percorso risulta essere non troppo impegnativo, tranne per l’ascesa alla postazione antincendio che sarà tosta, ma varrà ogni goccia di sudore. L'appuntamento è previsto per domenica 10 settembre alle ore 09.00 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.30. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida https://forms.gle/s5NvsAwNNZ6639Vy9 entro le 13 del giorno precedente.



L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.



Quota di partecipazione: € 10 per gli adulti, € 7 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Abbigliamento e attrezzatura: scarpe da trekking (obbligatorie), giacca antipioggia/antivento, scorta d'acqua di almeno 2 lt, cappello, occhiali da sole. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.



L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile.

Itinerario: Solo strada forestale con una porzione di percorso in sentiero

Natura del sentiero: strada forestale, sentiero

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 10 km

Quota minima: 678 m

Quota massima: 984 m

Tratta in ascesa: 543 m

Durata: 4 ore.