I mille a San Martino delle Scale: l'escursione il sentiero di Valle lupa e portella Rena

Itinerario: Piazza Semeria, Sentiero di Valle lupa, portella Rena, Stele di Rosolino Pilo, Neviera, valle lupa, Piazza Semeria.

Natura del sentiero: strada asfaltata, strada forestale, sentiero.

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: medio

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 4 km

Quota minima: 544 m

Quota massima: 785 m

Tratta in ascesa: 325 m

Durata: 4 ore circa (compreso le pause)

Questo percorso nasce dall’unione delle prime due tappe del Cammino. Cammineremo su alcune porzioni dove storia e natura si sono amalgamate e fuse tra loro. Narreremo storie di uomini che hanno dato il via alla conquista di Palermo. Partiremo da piazza Semeria, subito in salita, e tramite i sentieri del bosco di San Martino raggiungeremo il sentiero della Neviera, che taglieremo per giungere all’interno di valle Corta per immetterci sulla strada forestale che sovrasta Valle Cuba. Imboccata la strada forestale, e successivamente il sentiero sulla sinistra, arriveremo alla stele commemorativa di Rosolino Pilo, nel luogo in cui trovò la morte. Dopo la sosta per ammirare il panorama su Palermo imboccheremo la via del rientro per arrivare alla neviera, antico magazzino utilizzato per lo stoccaggio e conservazione della neve. Dalla neviera si imbocca il sentiero di Valle Lupa che ci riporterà a Piazza Semeria nostro punto di arrivo.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 24 marzo alle ore 9.00 di fronte al bar Di Chiara in piazza Padre Semeria. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Alla seguente posizione Google Maps trovate il punto di incontro.

Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13:00 del giorno precedente. L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

€ 8 per gli adulti

€ 5 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 1 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- bastoncini da trekking

- gel mani disinfettante



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.