Castelbuono, escursione sulle Madonie: passeggiata da Monticelli al pagliaio di Piano Noce

Domenica 26 maggio al via il secondo appuntamento di escursionismo naturalistico promosso da BCsicilia con il patrocinio dell'Ente Parco delle Madonie e del Museo Naturalistico di Castelbuono. L'iniziativa vuole promuovere la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e paesaggistico delle Madonie attraverso itinerari di interesse naturalistico, con passeggiate guidate, a cavallo e a piedi, e con supporto logistico di fuoristrada.

Sarà possibile percorrere sentieri e trazzere incontaminate protette dall'azienda forestale, e godere dei panorami mozzafiato che si snodano a diverse altitudini immergendosi all'interno del tipico, ricchissimo ecosistema del Parco. Questo appuntamento prevede la realizzazione di un’attività di trekking a piedi, tracciando un percorso di difficoltà medio/bassa con l'obiettivo di raggiungere il Pagliaio di Piano Noce, ubicato nel cuore del territorio montano del Parco delle Madonie.

L'esperienza si realizza con l'invito a tutti i partecipanti a scattare fotografie di interesse naturalistico o paesaggistico, che potranno essere selezionate per una esposizione al Museo Naturalistico Minà Palumbo e, in seguito, raccolte in una pubblicazione dedicata al Parco delle Madonie. Si consiglia un abbigliamento comodo con scarpe da trekking ed equipaggiamento da passeggiata in montagna (borraccia, bastone da passeggio e quant'altro ritenuto utile). È prevista inoltre una sosta con colazione a sacco a cura dei partecipanti, ad integrazione dell'approvvigionamento personale verrà offerta una grigliata a cura dell'organizzazione.

Per la partecipazione è prevista una quota di euro 10 che prevede anche la copertura assicurativa. L'appuntamento è fissato alle ore 8.45 all'Eremo di Liccia. La località si raggiunge seguendo la strada che da Castelbuono conduce a San Guglielmo.