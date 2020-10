Escursione alla grotta dell'eremita in compagnia di un rapace di nome Harry

Forse in Italia non c'è paesaggio e panorama più superbi. Immaginate decine e decine di chilometri di scogliera frastagliata di grotte, faraglioni, strapiombi e morbide spiagge davanti al più spettacoloso dei mari, ora spalancato e aperto, ora chiuso in rade piccole come darsene. (Indro Montanelli). Falcon Walks organizza una passeggiata a Monte Catalfano, "La grotta dell'eremita", con noi ci sarà Harry, lo spaccone il rapace.

Dove e quando

Punto di incontro: Corso Baldassare Scaduto 3, CAP 90011 Bagheria (PA) alle 09:00 Sabato 31 Ottobre e Domenica 01 Novembre 2020. Rientro previsto per le 16:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco, dell'acqua e l’immancabile caffè.

€ 10,00 per gli adulti

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il semplice: “parteciperò sull’ evento” non basta a confermare la prenotazione. Per confermare, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 di Venerdì 30 Ottobre 2020 le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi);

contatto telefonico.

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

