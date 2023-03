Lo scintillio di una roccia: alla rocca di Entella, un viaggio nella storia geologica della Sicilia

Un viaggio all’interno della storia geologica della Sicilia, nel momento in cui la nostra isola non era un’isola, ma anzi un lembo di “continente” come dicevano gli anziani.

Ci muoveremo all’interno della R.N.I. Grotta di Entella, formazione gessosa che domina il lago Garcia, bacino artificiale chiuso dallo sbarramento intitolato al giornalista, vittima di mafia, Mario Francese. Viaggeremo anche nella storia della nostra terra, visitando quel che rimane della città di Entella roccaforte degli Elimi sulla valle del Belìce.

La riserva viene istituita nel 1995 ed affidata alla gestita dal CAI Sicilia con lo scopo di salvaguardare l’integrità della grotta.

Inizieremo il nostro viaggio presso l’ingresso della riserva dove lo staff ci darà il benvenuto. Proseguiremo sulla scalinata che porta all’area della necropoli e successivamente sulla strada forestale che ci condurrà fino alla sommità della rocca.

Sul pianoro sommitale potremo osservare il paesaggio intorno alla rocca, il castello e i resti della città di Entella, città Elima e uno degli ultimi baluardi mussulmani in Sicilia. per poi giungere al centro visitatori dove ci fermeremo per la pausa pranzo per riprendere il rientro verso le auto.

L'appuntamento è previsto per domenica 26 marzo alle ore 9.00 di fronte al Lidl Viale Regione Siciliana Sud Est, Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Primo Raduno difronte Lidl. Secondo eventuale raduno alle ore 10.00 nei pressi della Stazione di rifornimento TaOil sulla SS 624.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza. Il pranzo è al sacco e a carico dei partecipanti.