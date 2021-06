Escursione alle gole dello stretto, il fiume nascosto in un canyon a Marineo

Sabato 5 giugno, ore 10, un pizzico d’avventura, con i piedi in acqua, all’interno di una scenografica gola con Esplora Trek Sicilia (esploratreksicilia@gmail.com). Un acqua trekking di circa 3 km percorrendo controcorrente il fiume Eleuterio le cui limpide acque scorrono all’interno delle Gole dello Stretto, tra piccole cascate, anse e scenografiche rocce sedimentarie.

Nelle immediate vicinanze del paese di Marineo scorre il fiume Eleuterio, nascosto all’interno di una scenografica gola di roccia calcarea dominata dallo scenografico Pizzo Parrino. Acque limpide, su cui si riflette la rigogliosissima vegetazione mediterranea, piccole cascate ed anse ampie in cui potersi rinfrescare.

Un percorso adatto a chi abbia una buona propensione a camminare tra rocce e bassi fondali sabbiosi ed un certo spirito d’adattamento nel superare alcuni ostacoli un po’ più impegnativi. Il premio sarà uno scenario che vi lascerà piacevolmente sorpresi, fatto di un cielo incorniciato dalle strette pareti del canyon e da un corso d’acqua ombreggiato da grandi alberi, dove il sole gioca con effetti di luce ed ombra sulle geometrie naturali della pietra locale. Un’esperienza diversa per un piccolo gruppo di persone collaborative ed avventurose che vogliano lasciarsi coinvolgere dalle emozioni forti che solo la natura è in grado di regalare.Terminata l’escursione, raggiungeremo in auto una bella cascata ed un laghetto poco più a valle generati dal torrente Acqua di Masi ma visitabili separatamente per questioni di accessibilità.

Lunghezza percorso a/r 3km circa

Tempo di percorrenza e stazionamento 5 ore

Difficoltà medio alta

Abbigliamento: pantaloncini/costume, maglietta, cappellino, telo e cambio (da lasciare in auto)

Scarpette d’acqua da ginnastica leggere (entrerà della sabbia comunque), scarpe da trail, sandali da trekking, no scarpe da scoglio

Giubbino antivento (nello zaino)

Protezione solare

Gel disinfettante e mascherina

Repellente spray multi insetto

Pranzo a sacco

1,5/2 L d’acqua

Prenotazioni: esploratreksicilia@gmail.com.

