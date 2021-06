Escursione alle gole del Sosio, la parte nascosta fino allo stretto di Santa Margherita

Sabato 3 e domenica 4 luglio, ore 10, Esplora Trek Sicilia vi da un doppio appuntamento a Chiusa Sclafani per una spettacolare escursione rinfrescante lungo delle incredibili gole fino allo stretto di Santa Margherita, nella parte più selvaggia e sconosciuta del fiume Sosio, tra boschi e alte pareti rocciose a picco sulle acque fresche ed a tratti profonde. Cammineremo sul bordo del fiume, a volte saltando tra le rocce e a volte con i piedi in acqua. Il percorso si concluderà con uno spettacolo della natura.

A monte della valle del Sosio, le gole che conducono allo stretto di Santa Margherita costituiscono uno dei tratti più impervi e sconosciuti del fiume. La lontananza da qualsiasi centro abitato, la totale assenza di terreni coltivati e l’asprezza del territorio roccioso hanno salvaguardato questo angolo di paradiso, all’ombra dei vastissimi boschi di querce, dove gli animali selvatici vivono indisturbati. Si tratta della parte del fiume più difficile da raggiungere; un percorso tra forre, rocce, piccole cascate, grandi nache e spettacolari pareti calcaree a strapiombo tra le quali il fiume non offre sponde percorribili a piedi ma soltanto a nuoto.

Tra voli di poiane, salti di raganelle e scattanti libellule, un paesaggio sconosciuto ai più ma in grado di svelarsi a chiunque abbia spirito d’avventura e passione per la natura selvaggia e incontaminata. Le pareti delle gole incorniciano lo splendido scenario dei boschi di Palazzo Adriano ed offrono la possibilità di ascoltare i rumori della natura come fosse un concerto di vari strumenti, per l’acqua, il vento, il fruscio degli alberi ed il canto degli uccelli.

Uno scorcio di Sicilia inaspettato e stupefacente in grado di imprimere un ricordo indelebile nella memoria di chiunque e che vi farà venir voglia di ritornare in questo luogo unico e speciale.

Lunghezza percorso a/r 7 km circa

Tempo di percorrenza e stazionamento 6 ore circa

Dislivello 200 m circa (solo per il tratto iniziale)

Difficoltà medio alta

Abbigliamento: pantaloncini/costume, maglietta, cappellino, telo e cambio asciutto (da lasciare in auto)

Scarpette d’acqua o da ginnastica non troppo vecchie (entrerà della sabbia comunque) o sandali. In entrambi i casi con suola rinforzata antiscivolo e calze.

No scarpe da scoglio

Giubbino antivento (nello zaino)

Protezione solare

Gel disinfettante e mascherina

Repellente spray multinsetto

Pranzo a sacco

2 L d’acqua (assolutamente non meno di 2 litri)

Borsa stagna (consigliata)

La partecipazione prevede una quota di 15 euro a persona per le Gole del Sosio. Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19. Email: esploratreksicilia@gmail.com

