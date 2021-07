Notte a Gibilrossa, passeggiata culturale: dai Bizantini ai Mille tra storia, arte e devozione 

Con la graduale ripresa delle attività culturali anche SiciliAntica Misilmeri vuole offrire il proprio contributo alla ripartenza promuovendo un primo evento in programma per sabato 24 luglio in collaborazione con il “Comitato Nuova Alba Gibilrossa E Piano Stoppa”, l’associazione “Progresso per L'Europa”, il laboratorio teatrale “Addisa”, con il patrocinio del Comune di Misilmeri.

L’idea è quella di una passeggiata culturale in uno dei siti più rappresentativi e al contempo maggiormente dimenticati del nostro territorio: Gibilrossa, località in cui è presente uno dei più antichi santuari mariani di Sicilia che fu anche al centro delle vicende risorgimentali che videro Misilmeri fra i protagonisti dell’Unità d’Italia.

L’appuntamento è per le ore 21 dinanzi al Santuario dove verrà raccontata da Giuseppe Giordano la storia del sito anche attraverso immagini d’epoca e sarà possibile accedere alla “grotta sacra”. Da lì ci si sposterà a piedi verso l’obelisco, dove seguirà un secondo momento dedicato alle vicende risorgimentali narrate da Marco Giammona e Filippo Di Cristina, che hanno fatto di quel sito uno spazio rappresentativo a livello nazionale.

Seguirà una performance teatrale a cura del laboratorio teatrale “Addisa” diretto da Vincenzo La Lia con le musiche di Salvatore Trentacoste e la partecipazione di Mariarita Dioguardi, Maria Teresa Cardile, Francesca Gervasi e Simona Aiello. Sarà presente anche la poetessa Anita Vitano con alcune sue letture dedicate e una mostra fotografica curata da Dario Palazzotto e Alessandra Bucoli. Esporranno con dei corner di artigianato e prodotti locali l’Azienda agricola apistica Correnti e del laboratorio di ceramiche “Le Casette”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...