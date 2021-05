Escursione nel fiume Sosio, tour nella natura più selvaggia dei Monti Sicani

Domenica 30 maggio, ore 9:30, località San Carlo (Chiusa Sclafani) un'imperdibile esperienza all'ombra dei maestosi Monti Sicani, tra boschi di querce, alte pareti rocciose ed acque limpidissime.

Un percorso fluviale di circa 9 km a/r nella natura più selvaggia ed incontaminata, alla scoperta di un'area della Sicilia capace di stupire il viaggiatore più attento ed esigente. Ai panorami mozzafiato che ammireremo al mattino, durante la risalita controcorrente, faranno riscontro quelli del ritorno, illuminati dalla calda luce pomeridiana. Cammineremo nelle limpide acque del fiume ricche di vita anfibia e di pesci curiosi e scattanti.

La Riserva naturale del Fiume Sosio, ricade nei territori di Burgio, Bivona, Palazzo Adriano e Chiusa Sclafani, tra le province di Agrigento e Palermo.

Il Sosio, che a valle assume il nome di Fiume Verdura, nasce nel cuore dei Monti Sicani e per un tratto di 8 chilometri scorre all'interno di una imponente gola che raggiunge la profondità di oltre 300 metri. Circondata da una foresta di lecci e roverelle, la valle è un importante sito paleontologico per le pareti calcaree, ricche di fossili marini, risalenti all'ultima fase del Paleozoico.

La ricchissima varietà di piante, dai fitti boschi di querce alla più autentica macchia mediterranea, rendono unico un habitat dove vivono ben 60 specie differenti di uccelli, tra i quali si annoverano L’Aquila del Bonelli, il nibbio ed il merlo acquaiolo, e varie specie di mammiferi, anfibi ed insetti. Un sito di grande interesse naturalistico ed archeologico, dominato dai resti del medievale castello di Cristia, costruito a 512 metri d'altezza, in un sito inespugnabile per controllare il territorio circostante; diversi i mulini in disuso, e le mulattiere che si snodano nella fitta boscaglia per raggiungere antichi santuari persi tra le montagne.

Nei pressi della riserva si trovano centri abitati di grande interesse storico e artistico. Per chi, alla fine dell’escursione volesse fare un giro di approfondimento, consigliamo i paesi di Giuliana, Burgio, chiusa Sclafani e la splendida abbazia di Santa Maria del Bosco.

Lunghezza percorso a/r 9 km circa

Tempo di percorrenza e stazionamento 7 ore circa

Difficoltà media

Abbigliamento: pantaloncini/costume, maglietta, cappellino, telo e cambio (da lasciare in auto)

Scarpette d'acqua da ginnastica leggere non troppo vecchie (entrerà della sabbia comunque)

Giubbino antivento (nello zaino)

Protezione solare

Gel disinfettante e mascherina

Repellente spray multinsetto

Pranzo a sacco

2 L d'acqua (assolutamente non meno di 2 litri)

La partecipazione prevede una quota di 10 euro a persona

Ogni singolo partecipante si assume la responsabilità di rispettare le normative volte al contenimento del contagio da Covid-19.

