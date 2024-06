Altofonte, escursione alla scoperta del medio corso del fiume Oreto

Escursione insieme a Terradamare e le guide di GreenSicily Outdoor, nel Fiumelato di Meccini, medio corso del fiume Oreto, area caratterizzata da una vegetazione particolarmente rigogliosa, dove sono presenti cascatelle e piscine d’acqua dolce. L'escursione fa parte di un percorso narrativo in quattro tappe alla scoperta del corso del fiume Oreto: la sorgente, Fontana Lupo; il medio corso, Altofonte; gli affluenti, fiume Sant’Elia e la Foce.



La Contrada Seggio-Ficiligno si trova nella zona del Fiumelato tra il Comune di Altofonte e Monreale. Si tratta di un’area caratterizzata da una vegetazione particolarmente rigogliosa, con alberi di mirto e tamerici, all’interno della quale non è difficile incontrare volpi e istrici, gufi e poiane.

Gli alberi dalle lunghe fronde creano zone ombrose e rilassanti dove ritrovarsi e ritrovare finalmente il proprio rapporto con la natura. Qui, in corrispondenza del Fiumelato di Meccini, medio corso del Fiume Oreto, la natura esibisce cascatelle e piscine d’acqua dolce. Si arriva alla prima radura, di incredibile bellezza, facilmente raggiungibile attraverso sentieri in discesa e in salita in mezzo alla natura. Dopo la prima pausa, si può proseguire il percorso per raggiungere le due cascatelle.

Il Fiumelato di Meccini costituisce il medio corso del Fiume Oreto. Questo tratto fluviale inizia alla quota altimetrica di 335 metri circa, alla confluenza del Torrente Barone nel Fiumetto Sant’Elia, poco distante dalla località di Fiumelato (Comune di Monreale) e termina dopo circa 5 chilometri, scendendo fino alla quota di metri 140, nel sito di Fontana Lupo, affioramento di sorgente del fiume.