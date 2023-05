Escursione a Ficuzza: dalla Grotta du Rimitu alla "madunnuzza" fino al "crucifisso"

Vulgo Cultura Aps organizza una nuova giornata d’escursione che, come la precedente, verrà fatta a Ficuzza. Questa volta, l’itinerario ad anello porterà ad esplorare il Crucifisso, l’Alpe Ramosa (dove si avrà la possibilità di incontrare i daini), la Grotta du Rimitu, la Madunnuzza (con il suo Punto Panoramico), l’Acqua Ammucciata (Cunicolo) e la Brivatura d'Acqua Ferruginosa.

Il percorso, stavolta, sarà medio - difficile, con il possibile passaggio per una zona fangosa.

Per questo motivo, si raccomanda di indossare scarpe da trekking, preferibilmente idrorepellenti. Inoltre, è necessario portare sufficiente acqua, pranzo a sacco, snacks, bastone da trekking (non necessario) e indossare un abbigliamento a cipolla.

Chi volesse iscriversi può farlo oppure attraverso le pagine Facebook e Instagram di Vulgo Cultura Aps. Il costo dell’escursione è di 12 euro per i non iscritti e di 5 euro per gli iscritti. L’appuntamento per tutti è domenica 14 maggio alle ore 8.30 in via Dalla Chiesa Carlo Alberto 2 (alla Caserma) a Villafrati, per partire insieme.