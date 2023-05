"Vieni c'è una strada nel bosco": escursione nella Ficuzza poco conosciuta

Vieni c’è una strade nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Sono le prime parole di una canzone del 1943 cantata da Alberto Rabagliati.

Vi porteremo a conoscere uno dei luoghi meno conosciuti della Rno “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago”, il bosco della Ficuzza propriamente detto, antica riserva di caccia di Ferdinando I di Borbone. La Riserva, istituita nel 2000 dalla regione Siciliana, è uno scrigno di biodiversità sia vegetali che animali, con numerosi endemismi al suo interno.

Partiremo dal rifugio Alpe Cucco, da cui inizierà un percorso ad anello, e da dove ci addentreremo all’interno del bosco per ammirare le meraviglie di un bosco secolare, tra Lecci, sughere e biancospini, arriveremo alla radura di Case Fanuso dove ci fermeremo per il pranzo e per riposarci prima di riprendere il percorso di rientro.

Si pensa che la denominazione Case Fanuso (o del Fanuso) provenga da una pianta erbacea presente nella radura di cui vanno ghiotti i cavalli, ma che per loro è tossica. Altra ipotesi e che si tratti di un nome dialettale di qualche rapace come l’Assiolo. L'appuntamento è previsto per domenica 28 maggio alle ore 9 in Via Brasa, di fronte l’ingresso del polo universitario, partenza per il borgo di Ficuzza non oltre le 9.15 e rientro previsto nel pomeriggio.