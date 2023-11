"Dance a smell", l'escursione sensoriale di aromaterapia tra gli agrifogli giganti di Piano Pomo

Evento di SicilHikes, Hiking Adventures in Sicily

Domenica 19 novembre

Dalle ore 10 alle 16:30

"Esseri umani, piante, polvere cosmica: tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata nello spazio da un invisibile musicista" Albert Einstein. La danza è l’arte suprema che coniuga mente e cuore, libera espressione del corpo scatenata da un suono per comunicare il nostro mondo interiore.

Ma cosa accadrebbe se richiedessi al tuo corpo di danzare al ritmo di un odore? Domenica 19 novembre si terrà un evento speciale a cura di Clèlia Prestige & Fabienne Hübener, fini artiste della profumeria artigianale e curatrici di progetti di aromaterapia.

"Dance A Smell" è un'esperienza sensoriale sinestetica dove, bendati e immersi nel verde, lasceremo danzare il nostro corpo sulle note di speciali oli essenziali artigianali, guidati unicamente dal profumo e dai suoni della natura. Secondo un recente studio neuroscientifico, il movimento abbinato al senso dell'olfatto stimola infatti i nostri neuro recettori a cooperare in circostanze non ordinarie. Circondati dai monumentali agrifogli giganti di Piano Pomo, nel bellissimo Parco delle Madonie, vivremo un'esperienza unica di profonda riconnessione con noi stessi.

Clelia Prestigiacomo (classe 1991) è cresciuta a Palermo nella storica profumeria artistica di famiglia, Arena Barranco 1880. Diplomatasi alla scuola internazionale di profumeria francese, la Grasse Institute of Perfumery (FR), ha conseguito poi un Master in Aroma Terapia al Tisseran Institute (Usa).

L'escursione sarà un percorso di 6km complessivi con 300 metri di dislivello.

Classificazione di Livello Escursionistico Facile.

Il sentiero è sterrato, molto semplice da percorrere e alla portata di tutti

L'appuntamento è previsto per le ore 10 nella località di Piano Sempria a Castelbuono. Si raccomanda la massima puntualità. Si fa presente che, per chi usufruisce di passaggio, le eventuali regole di fruizione (esempio suddivisione tariffa carburante tra i passeggeri, uso di mascherina) sono a discrezione del conducente.

Cosa portare

Scorta d'acqua di almeno 2 litri

Pranzo a sacco

Snack

Ombrellino

Cappellino

Felpa o pile

Scaldacollo o sciarpa

Bicchiere in latta/plastica personale

Bastoncini da trekking (consigliati se se ne dispone)

Impermeabile/giacca/guscio o kway antipioggia e antivento

Per partecipare al workshop si prega di indossare vestiti comodi e di portare con sé un foulard da poter intingere di profumo. È necessario indossare scarpe da trekking e pantaloni lunghi per proteggere gambe e caviglie da possibile vegetazione spinosa. È fortemente consigliato indossare un abbigliamento "a strati" per proteggersi dal calo delle temperature tipico della stagione durante il corso della giornata. Per info su costi e modalità di partecipazione, contattare su Instagram o Facebook la pagina @SicilHikes.