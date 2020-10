Trekking al Castellaccio di Monreale: visita guidata al monastero fortificato

ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica, in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, organizza una passeggiata naturalistica su Monte Caputo con la visita guidata al Castellaccio di Monreale.

La roccaforte sarà aperta eccezionalmente nel pomeriggio di sabato e al termine della visita guidata i partecipanti potranno godere di una vista eccezionale su tutta Palermo. I visitatori verranno accompagnati nella passeggiata naturalistica e all'interno della fortificazione dalle esperti guide naturalistiche del C.A.S. e dagli archeologi di ArcheOfficina, che racconteranno la storia del monastero e del suo territorio, del Duomo di Monreale e dell'Abbazia di San Martino.

Informazioni sul trekking

Livello di difficoltà medio/basso (buona capacità fisica). Passeggiata di circa mezz'ora con un sentiero in moderata pendenza (con alcune pause durante il percorso). Sono consigliate le scarpe e bastoncini da trekking (in assenza anche da ginnastica con suola ruvida), acqua, cappellino, giacca a vento o felpa. L'evento è organizzato in conformità con le misure di sicurezza anti covid, con numero limitato di partecipanti e distanze interpersonali garantite. Mascherina obbligatoria per la visita del Castellaccio (non per il trekking). Raduno: Posteggio Portella San Martino in via Regione Siciliana - Monreale (si trova su Google Maps). Prenotazione obbligatoria: info@archeofficina.com.