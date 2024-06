Escursione nelle Madonie, alla scoperta del bosco di Volpignano e dei suoi daini

Un percorso a bastone tra i più interessanti delle Madonie. Un itinerario immerso nel bosco di Volpignano, misto di lecci e roverelle, dove potremo osservare una natura resistente anche alla mancanza d’acqua. Volpignano è uno scrigno di biodiversità, con molta fortuna sarà possibile osservare anche daini e cinghiali, oltre che numerose specie di uccelli presenti nel bosco e nelle aree limitrofe.



Si parte dalla SP54 dove i partecipanti lasceranno le auto e inizieranno il percorso imboccando il sentiero che li porterà dopo una prima salita, impegnativa ma breve, al sentiero che li condurrà fino a portella Prana, punto da cui si può fare una deviazione per arrivare all’azienda agricola Volpignano.

Dopo portella Prana, si prosegue fino a portella Arena e da lì si prende il sentiero in discesa fino ad arrivare al punto panoramico sulla vallata del torrente Madonie. Dopo una pausa fotografica si procede fino ad arrivare al torrente, che in questo periodo è in secca, ma solitamente porta a valle le acque provenienti dalle nevi delle alte Madonie. Terminata la breve sosta, si completerà l’andata fino ad arrivare al torrente, lì si farà la pausa pranzo e successivamente il gruppo farà ritorno sulla stessa strada.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 23 giugno alle ore 9 in via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 9.30. Chi usufruisce del passaggio potrà contribuire al costo del carburante in proporzione al numero dei componenti dell'equipaggio. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la guida entro le 13 del giorno precedente. L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le 18 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la guida Aurelio Cibien.

L'itinerario

Dopo aver lasciato le auto nel parcheggio della SP54, i partecipanti imboccheranno il sentiero che li condurrà alla strada sterrata che seguiranno fino al torrente Madonie. Il rientro sarà sullo stesso percorso.



Natura del sentiero: sentiero.

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: Medio

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 10 km

Quota minima: 781 m

Quota massima: 998 m

Tratta in ascesa: 395 m

Durata: 5 ore



L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking

- scorta d'acqua di almeno 1,5 lt.

- cappellino

- occhiali da sole

- maglietta di ricambio

- bastoncini da trekking

- binocolo



Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione. Consigliate scarpe da trekking e pantaloni lunghi per evitare punture di insetti o escoriazioni da contatto con piante spinose.