Escursione a Petralia Sottana: alla scoperta del bosco di Taccarelle e del campo di lavanda

Unica data dell’anno per questa escursione che ci condurrà dapprima attraverso il Ponte San Brancato, in un torrente dove sarà possibile fare un bagno rinfrescante. Poi alla scoperta del bosco di Taccarelle con i suoi immensi castagni e i pioppi lungo il torrente Mandarini. E, infine, nel campo di lavanda delle Madonie, in pieno periodo di fioritura.



Partenza ore 10.30 dall'Ospedale Madonna dell’Alto (Petralia Sottana). Posti limitati.