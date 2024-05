Alla scoperta della flora da cui le api traggono il miele, passeggiata al bosco di Strafatto

Alla scoperta della flora spontanea da cui le nostre amiche api traggono il nettare che poi trasformano in miele. Il terzo appuntamento dell’Associazione Regionale Apicoltori Siciliani (Aras) dedicato ai consumatori per mostrare loro il meraviglioso mondo delle api è in programma domenica 12 maggio e consiste in una passeggiata nel Palermitano e precisamente al bosco di Strasatto distante pochi chilometri dal capoluogo, durante la quale si andrà alla scoperta della flora apistica.

“Dopo avere dedicato un appuntamento a miele e polline e il loro uso in cucina, e un altro all’assaggio guidato dei mieli millefiori, con l’escursione di domenica 12 maggio si conclude il primo ciclo della formazione e informazione dedicata ai consumatori del Palermitano” spiega Giovanni Caronia, maestro apicoltore e vicepresidente di Aras che guiderà l’escursione insieme a Daniele Bonanno, biologo e apicoltore. Entrambi mostreranno ai partecipanti le specie floristiche che vengono”bottinate” dalle api e che danno origine ai mieli millefiori.

L’appuntamento è al memoriale di Portella della Ginestra alle 9,30. La fine dell’escursione è prevista intorno alle 12,30. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione da comunicare tramite whatsapp o tramite mail (aras@apicoltorisiciliani.it). Ai partecipanti viene consigliato abbigliamento comodo e di indossare un cappello per proteggersi dal sole, scarponi, pantaloni lunghi ma leggeri. Non bisogna poi dimenticare di portare la protezione solare, acqua abbondante e una t-shirt di ricambio.