Piana degli Albanesi, passeggiata nel bosco alla scoperta delle serre della Pizzuta

Camminare aiuta la concentrazione, la percezione mentale e corporea di noi stessi fino a raggiungimento di una calma assoluta, la stessa che vediamo, sentiamo, percepiamo attorno a noi: l’armonica estatica bellezza della Natura . Con i nostri passi, con il nostro battito ritmato sulla pelle della Terra come su un tamburo, mettiamo in armonia il ritmo del nostro cuore e del nostro respiro con quella sommessa ma potente sinfonia cantata dal mondo naturale. Falcon Walks organizza una passeggiata a Piana degli Albanesi, "Serre della Pizzuta", con noi ci saranno i nostri rapaci.

Dove e quando

Punto di incontro: Via Ernesto Basile 55, Palermo alle 09:00 domenica 18 ottobre 2020. Ritorneremo alle 16:00, porteremo la nostra colazione/pranzo e li gusteremo guardando scenario emozionante. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco, dell'acqua e l’immancabile caffè .Quota di partecipazione: € 10,00 per gli adulti, € 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni, gratuito per bambini sotto i 10 anni. Il semplice: “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Per confermare, tramite Whatsapp e/o SMS oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 di venerdì 16 ottobre 2020 le seguenti informazioni:

dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi)

contatto telefonico

E’ sconsigliata la partecipazione alle persone allergiche alle piume e ornitofobiche. Non è consentita la presenza di altri animali. Saranno garantite tutte le regole del distanziamento sociale.

Gallery