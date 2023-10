Il bosco di Pizzo Nespola, escursione alla scoperta della natura sopra Giacalone

In occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche #CamminaNatura una iniziativa gratuita promossa dall'AIGAE e altre associazioni di settore, per avvicinarsi e riavvicinarsi alla Natura. Un'escursione avventurosa, spinosa, annerita, boscosa e pizzosa. Un percorso vario, tra intricati sentieri selvaggi, cime panoramiche, il Sentiero Italia e la regia trazzera della Cannavera. Per chi desidera scoprire una inaspettata natura sopra Giacalone.

Classificazione: Escursionisti Esperti (EE)

(Itinerario di media lunghezza con sentieri non sempre evidenti)

Difficoltà: medio/alta (il percorso prevede sentieri forestali, sentieri, mulattiere e alcuni passaggi su rocce e terriccio che necessitano di forza ed equilibrio adeguate)

La lunghezza del percorso: 8 km

Dislivello positivo: 300 metri.

Quota massima: 970 m

Quota minima: 650 m